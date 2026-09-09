Что произошло и кого могут лишить выплат?

Чтобы избежать финансовых потерь, украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней информировать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях в своих персональных данных.

Если этого не сделать, ведомство имеет полное право приостановить начисление или принудительно взыскать переплаченные средства, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Дело в том, что Фонд имеет доступ ко всем государственным реестрам, поэтому скрыть новые обстоятельства не удастся, и деньги придется возвращать "задним числом": добровольно или через суд.

В зоне риска оказываются граждане, у которых изменился статус. В частности, выплаты могут быть пересмотрены в связи с:

Устройство на работу или открытие ФЛП (работающие пенсионеры теряют право на ряд надбавок).

Увольнение с работы или закрытие бизнеса (наоборот, дает право на доплаты для неработающих).

Возвращение на должность по специальности для получателей пенсии за выслугу лет (выплаты приостанавливаются до окончательного увольнения).

Смену места жительства, особенно переезд из регионов, где действуют специальные территориальные надбавки.

Приобретение или утрата особого статуса, например, участника боевых действий.

Изменения в обучении детей (если ребенок умершего кормильца бросил университет или перешел на заочную форму обучения, надбавка отменяется).

Как быстро уведомить государство об изменениях?

Закон отводит на это ровно 10 дней. Чтобы не ждать судебных тяжб и принудительного удержания до 20% от ежемесячной пенсии, стоит действовать на опережение.

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Подать обновленные данные можно лично в ближайшем сервисном центре ПФУ или дистанционно – через личный кабинет на веб-портале электронных услуг фонда.

Что еще нужно не пропустить этой осенью?

Напомним, ранее мы писали, что для будущих пенсионеров действует жесткое "правило трех месяцев". Как уже сообщалось, украинцам дается ровно 90 дней после 60-летия для подачи заявления на назначение выплат, иначе деньги за пропущенный период будут утрачены навсегда.

Кроме того, клиентам государственного "Укэксимбанка" стоит поторопиться. С 1 октября 2026 года это учреждение полностью прекращает выплату пенсий и субсидий.