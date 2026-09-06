Кому будут ежемесячно выплачивать надбавку к пенсии?

Пенсионеры, официально имеющие статус участника боевых действий (УБД), получают ежемесячную надбавку в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году эта сумма составляет 648 гривен, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Важно помнить, что совокупный размер пенсионных выплат для таких граждан не может быть меньше 6 197 гривен. Если после всех индексаций и повышений начисленная сумма не достигает этой отметки, государство автоматически назначает адресную помощь, чтобы покрыть разницу и защитить кошелек ветерана.

Как выйти на пенсию досрочно?

Статус УБД дает существенное преимущество – возможность выйти на заслуженный отдых раньше общепринятого возраста. Мужчины могут оформить выплаты в 55 лет при наличии 25 лет страхового стажа, а женщины – в 50 лет, если у них не менее 20 лет стажа.

Окончательный размер пенсии рассчитывается индивидуально для каждого человека. Он напрямую зависит от продолжительности страхового стажа и официального денежного обеспечения во время службы.

Какие документы нужны для оформления?

Чтобы деньги начали поступать на счет, необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ. С собой обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД, военный билет, справку об участии в обороне Украины, а также трудовую книжку и справку о денежном обеспечении.

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Кстати, если пенсионер решит вернуться на военную службу, выплату уже назначенной пенсии и всех соответствующих надбавок не прекратят.

Что еще доступно украинцам осенью?

Напомним, что в сентябре отдельные категории граждан, в частности ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны, могут получить единовременную выплату до 3 100 гривен. Если эти средства не поступили автоматически в августе, ПФУ рекомендует подать заявление до 1 октября.

Кроме того, в Украине действуют автоматические возрастные надбавки. Как уже сообщалось ранее, пенсионерам от 70 лет ежемесячно доплачивают 300 гривен, от 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет этот бонус увеличивается до 570 гривен.