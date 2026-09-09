Що сталося та кого можуть позбавити виплат?

Щоб уникнути фінансових втрат, українські пенсіонери зобов'язані протягом 10 днів інформувати Пенсійний фонд України про будь-які зміни у своїх персональних даних.

Якщо цього не зробити, відомство має повне право призупинити нарахування або примусово стягнути переплачені кошти, про що пише Пенсійний фонд України.

Річ у тім, що Фонд має доступ до всіх державних реєстрів, тому приховати нові обставини не вдасться, і гроші доведеться повертати "заднім числом": добровільно або через суд.

У зоні ризику опиняються громадяни, у яких змінився статус. Зокрема, виплати можуть переглянути через:

Працевлаштування або відкриття ФОП (працюючі пенсіонери втрачають право на низку надбавок).

Звільнення з роботи або закриття бізнесу (навпаки, дає право на доплати для непрацюючих).

Повернення на посаду за спеціальністю для отримувачів пенсії за вислугу років (виплати припиняються до остаточного звільнення).

Зміну місця проживання, особливо переїзд з регіонів, де діють спеціальні територіальні надбавки.

Здобуття або втрату особливого статусу, наприклад, учасника бойових дій.

Зміни у навчанні дітей (якщо дитина померлого годувальника кинула університет або перейшла на заочну форму, надбавка скасовується).

Як швидко повідомити державу про зміни?

Закон відводить на це рівно 10 днів. Щоб не чекати судової тяганини та примусового відрахування до 20% від щомісячної пенсії, варто діяти на випередження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Подати оновлені дані можна особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ або дистанційно – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг фонду.

Які ще дедлайни важливо не пропустити цієї осені?

Нагадаємо, раніше ми писали, що для майбутніх пенсіонерів діє жорстке "правило трьох місяців". Як вже повідомлялося, українцям дають рівно 90 днів після 60-го дня народження для подачі заяви на призначення виплат, інакше гроші за пропущений період згорять назавжди.

Крім того, клієнтам державного "Укрексімбанку" варто поквапитися. З 1 жовтня 2026 року ця установа повністю припиняє виплату пенсій та субсидій.