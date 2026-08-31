Як працює правило трьох місяців для майбутніх пенсіонерів?

Українцям дають рівно 90 днів після 60-го дня народження, щоб звернутися із заявою про призначення пенсії за віком. Якщо вкластися у цей строк, виплати призначать ретроспективно, з наступного дня після ювілею, про що пише Пенсійний фонд України.

Проте якщо подати документи пізніше, нарахування почнеться лише з дати фактичного звернення. Наприклад, звернувшись у липні замість січневого дедлайну, людина назавжди втрачає гроші за пів року, які вже ніхто не компенсує.

Скільки стажу вимагають у 2026 році?

Вік виходу на заслужений відпочинок жорстко прив'язаний до страхового стажу. Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки офіційної роботи, за які сплачувалися податки.

Вимоги продовжують зростати, і вже у 2027 році цей поріг підніметься до 34 років. Якщо стажу бракує, право на виплати відтерміновується до 63 або 65 років, залежно від накопиченого доробку.

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Як подати заяву та перевірити свої дані?

Оформити виплати можна не лише особисто у відділеннях ПФУ, а й дистанційно – через вебпортал електронних послуг фонду або застосунок Дія. Зробити це дозволяється навіть заздалегідь, але не раніше ніж за місяць до 60-річчя.

Фахівці радять завчасно перевірити свій стаж онлайн, адже періоди роботи до 2004 року підтверджуються паперовою трудовою книжкою. Якщо в ній є помилки чи бракує печаток, знадобиться час на пошук архівних довідок, що може призвести до порушення дедлайнів.

Через що ще можна втратити частину пенсійних виплат?

Навіть після успішного оформлення пенсії держава може призупинити або урізати нарахування. Як вже повідомлялося, закон дає пенсіонерам лише 10 днів, щоб повідомити ПФУ про працевлаштування, зміну паспорта чи місця проживання.