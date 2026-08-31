Как действует правило трех месяцев для будущих пенсионеров?

Украинцам дается ровно 90 дней после достижения 60-летнего возраста, чтобы подать заявление о назначении пенсии по возрасту. Если уложиться в этот срок, выплаты будут начислены задним числом, со следующего дня после юбилея, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Однако если подать документы позже, начисление начнется только с даты фактического обращения. Например, обратившись в июле вместо январского дедлайна, человек навсегда теряет деньги за полгода, которые уже никто не компенсирует.

Какой стаж требуется в 2026 году?

Возраст выхода на заслуженный отдых жестко привязан к страховому стажу. В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет официальной работы, за которые уплачивались налоги.

Требования продолжают расти, и уже в 2027 году этот порог поднимется до 34 лет. Если стажа не хватает, право на выплаты откладывается до 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного стажа.

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Как подать заявление и проверить свои данные?

Оформить выплаты можно не только лично в отделениях ПФУ, но и дистанционно – через веб-портал электронных услуг фонда или приложение "Дія". Сделать это можно даже заранее, но не ранее, чем за месяц до 60-летия.

Специалисты советуют заранее проверить свой стаж онлайн, ведь периоды работы до 2004 года подтверждаются бумажной трудовой книжкой. Если в ней есть ошибки или отсутствуют печати, понадобится время на поиск архивных справок, что может привести к нарушению сроков.

Почему еще можно лишиться части пенсионных выплат?

Даже после успешного оформления пенсии государство может приостановить или сократить начисления. Как уже сообщалось, закон дает пенсионерам всего 10 дней, чтобы уведомить ПФУ о трудоустройстве, смене паспорта или места жительства.