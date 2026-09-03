Что пенсионерам нужно срочно сделать до 15 сентября?

Уже с 1 октября 2026 года государственный "Укрэксимбанк" полностью прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом в части выплаты пенсий, субсидий и других социальных льгот. Получателям таких выплат необходимо до 15 сентября выбрать другое финансовое учреждение и предоставить новые реквизиты, отмечает ведомство.

При этом сам Пенсионный фонд не отменяет сами начисления, а лишь меняет канал их доставки. Чтобы деньги и в дальнейшем стабильно поступали на карту, вам нужно открыть счет в любом другом уполномоченном банке.

После этого обязательно подайте заявление об изменении способа выплаты в ПФУ, указав новые реквизиты.

Справочно: Сделать это можно, не выходя из дома, а именно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Если же онлайн-формат вам не подходит, обратитесь лично в ближайший сервисный центр ПФУ. Главное – не ждать октября, а оформить все заранее.

Что произойдет, если проигнорировать требование?

Как отмечает ведомство, деньги пенсионеров не сгорят и не исчезнут. Однако, если до 15 сентября вы не сообщите ПФУ о новом банковском счете, с 1 октября средства автоматически переведут на обслуживание через "Укрпочту".

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В таком случае вам придется ежемесячно ходить в почтовое отделение или ждать почтальона, что может быть неудобно для тех, кто привык к безналичным расчетам.

Что еще нужно помнить в ПФУ, чтобы не потерять деньги?

Смена банка – не единственная причина для срочного обращения в фонд. Напомним, ранее мы писали, что пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о трудоустройстве или открытии ФЛП в течение 10 дней. Если этого не сделать, государство начислит излишнюю пенсию, которую потом придется возвращать.

В случае отказа добровольно компенсировать переплату, Пенсионный фонд имеет законное право принудительно удерживать до 20% от суммы вашей ежемесячной пенсии, пока долг не будет полностью погашен.