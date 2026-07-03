О чем пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ?

Пенсионеры должны оповещать ПФУ о трудоустройстве и увольнении с работы, сообщает Пенсионный фонд.

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Именно от этого фактора зависит размер пенсионных выплат. Нужно понимать, что ряд доплат, например, предоставляется только безработным пенсионерам.

Если человек не сообщает ПФУ о трудоустройстве, ему могут начислить излишние выплаты. Эти средства придется вернуть.

Кроме того, в ПФУ необходимо сообщать о:

смене фамилии;

смене идентификационного кода;

адреса.

Информация о фамилии и идентификационном коде необходима для правильного заполнения документов. Информация об адресе проживания важна, поскольку электронное пенсионное дело должно храниться по месту проживания пенсионера,

– подчеркивает ПФУ.

Для того чтобы уведомить ПФУ об изменениях, у человека есть 10 дней. Сделать это можно различными способами, например, онлайн или через сервисный центр.

Напомним, украинские пенсионеры могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для этого необходимо накопить достаточный стаж. Например, по состоянию на 2026 год минимальный стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет, составляет 33 года, в 63 года – 23 года, в 65 лет – 15 лет.