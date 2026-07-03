Про що пенсіонери зобов'язані сповіщати ПФУ?

Пенсіонери мають повідомляти ПФУ про працевлаштування та звільнення з роботи, наголошує Пенсійний фонд.

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Саме від цього фактора залежить розмір пенсійної виплати. Потрібно розуміти, що низка доплат, наприклад, надається лише безробітним пенсіонерам.

Якщо особа не повідомляє ПФУ про працевлаштування, їй можуть нарахувати надмірні виплати. Ці кошти доведеться повернути.

До того ж ПФУ потрібно повідомляти про:

зміну прізвища;

ідентифікаційного коду;

адреси.

Інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду необхідна для коректного заповнення документів. Інформація щодо адреси проживання важлива, оскільки електронна пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера,

– наголошує ПФУ.

На те, аби сповістити ПФУ про зміни особа має 10 днів. Зробити це можна різними методами, наприклад, онлайн чи через сервісний центр.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Для цього потрібно набути достатньо стажу. Наприклад, станом на 2026 рік, мінімум стажу, який необхідно мати для виходу на пенсію 60 років – 33 роки, для 63 – 23 роки, 65 – 15 років.