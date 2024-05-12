Укріплення курсу: як допомога США зміцнила валютний ринок України

В серединні травні ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною і прогнозованою. Цьому сприятимуть, зокрема, дії регулятора.

Як змінилась ситуація на валютному ринку

У своєму коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що завдяки допомозі США питання макрофінансової допомоги на теперішній рік майже закрите. Американська підтримка також сприяла продовженню політики лібералізації від регулятора.

Читайте також Як дізнатися про відключення електроенергії в регіонах та де знайти графіки

За словами Лєсового, квітневі курсові коливання припинилися. Наслідком такої активності на валютному ринку стало зростання долара на 1,3% за останній місяць.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З початку року м’яка девальвація гривні склала майже 4%. Протягом наступних 8 місяців розрахована в бюджеті девальвація гривні може скласти ще 3% від початкового курсу долара на 1 січня – це 1,14 гривень до 40,7 гривні за долар.

Лєсовий вважає, що ситуація на валютному ринку може розвиватися за двома основними сценаріями. Відповідно до першого, у травні буде аналогічна ситуація до квітня. Тобто, на початку літа долар матиме значення орієнтовно 40 гривень.

Інший ймовірний сценарій це девальваційна "аритмія", коли після "активної" девальвації настане період курсового затишшя. Грубо кажучи, за такого розвитку подій, у травні курсові зміни будуть в межах 39,2 – 40 гривень за долар,

– зазначає Лєсовий.

Що буде з курсом долара найближчим часом

Відповідно до прогнозу банкіра, середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку очікується на рівні 0,5 – 0,7 гривні. При цьому, значення валюти після 13 травня буде таким:

міжбанк: 39 – 40 гривень за долар, 41 – 43 гривні за євро;

готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар, 41 – 43,5 гривні за євро.

При цьому щоденні курсові коливання на міжбанку не перевищать 0,2 – 0,3 гривні. А от комбанках вони будуть дещо більші – до 0,3 – 0,5 гривні. В обмінних пунктах поточні коливання не перевищать 0,5 гривень