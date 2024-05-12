Как изменилась ситуация на валютном рынке

В своем комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что благодаря помощи США вопрос макрофинансовой помощи на нынешний год почти закрыт. Американская поддержка также способствовала продолжению политики либерализации от регулятора.

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По словам Лесового, апрельские курсовые колебания прекратились. Следствием такой активности на валютном рынке стал рост доллара на 1,3% за последний месяц.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С начала года мягкая девальвация гривны составила почти 4%. В течение следующих 8 месяцев рассчитанная в бюджете девальвация гривны может составить еще 3% от начального курса доллара на 1 января – это 1,14 гривен до 40,7 гривны за доллар.

Лесовой считает, что ситуация на валютном рынке может развиваться по двум основным сценариям. Согласно первому, в мае будет аналогичная ситуация к апрелю. То есть, в начале лета доллар будет иметь значение ориентировочно 40 гривен.

Другой вероятный сценарий это девальвационная "аритмия", когда после "активной" девальвации наступит период курсового затишья. Грубо говоря, при таком развитии событий, в мае курсовые изменения будут в пределах 39,2 – 40 гривен за доллар,

– отмечает Лесовой.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Согласно прогнозу банкира, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка ожидается на уровне 0,5 – 0,7 гривны. При этом, значение валюты после 13 мая будет таким:

межбанк: 39 – 40 гривен за доллар, 41 – 43 гривны за евро;

наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар, 41 – 43,5 гривны за евро.

При этом ежедневные курсовые колебания на межбанке не превысят 0,2 – 0,3 гривны. А вот комбанках они будут несколько больше – до 0,3 – 0,5 гривны. В обменных пунктах текущие колебания не превысят 0,5 гривен