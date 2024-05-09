Будут ли отключения
По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергопотребности Украины удовлетворялись за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи от энергосистем Польши, Румынии и Словакии.
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Дополнительно, в дневные часы Украина получила экстренные излишки электроэнергии из Польши.
Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии,
– объясняют в Минэнерго.
Из-за ограничений в сети оператора системы передачи, 8 мая были введены графики отключений для промышленности в Харьковской области и в Кривом Роге. Эти ограничения остаются действующими и сегодня.
Впрочем, если объемы потребления будут чрезмерными, отключения коснутся і бытовых потребителей.
Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям,
– объясняют в Укрэнерго.
Чтобы избежать отключений, украинцам советуют экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы.
Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
Как узнать об отключении света
Графики отключений публикуют на сайте ДТЭК. Там есть поисковая строка, в которую можно ввести адрес.
Проверка состояния электроснабжения также доступна на сайте компании или через чат-бот в Viber и Telegram. Система поможет выяснить, или это локальная авария, или действуют экстренные или стабилизационные отключения. В случае локальной аварии технические бригады прибудут на места и будут работать над восстановлением.
Кроме того, сообщение об отключении можно найти на страницах официальных учреждений, например Укрэнерго или Минэнерго.
Что делать при отсутствии света
- Первоначально выключите все электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возвращении напряжения.
- При использовании свечей и сухого спирта соблюдайте меры безопасности.
- Воздерживайтесь от приближения к оборванным или провисшим электропроводам на расстоянии менее 5 – 8 метров.
Сколько потребляют электроэнергии различные приборы / Инфографика 24 Канала
Также вечером с 17:00 до 23:00 украинцам рекомендуют снижать потребление электроэнергии, ограничивая использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты и обогреватели. Следует избегать одновременного включения нескольких мощных приборов.