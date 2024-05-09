В энергокомпании сообщают, что днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на возобновляемых источниках. В другие часы нехватка электроэнергии является значительной.

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Как избежать дефицита и отключений

Во избежание отключений бытовых потребителей Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все возможные меры преодоления дефицита: импорт и аварийную помощь из стран Европы, ограничение потребления промышленных потребителей.

Кроме того, вечером 9 мая, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей. Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям.

Вечером 9 мая ограничат потребление электроэнергии для промышленности / Инфографика Укрэнерго