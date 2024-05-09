В енергокомпанії повідомляють, що вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на відновлюваних джерелах. В інші години нестача електроенергії є значною.
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Як уникнути дефіциту та відключень
Для уникнення відключень побутових споживачів Укренерго застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.
Крім того, увечері 9 травня, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів. Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п'ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях.
Увечері 9 травня обмежать споживання електроенергії для промисловості / Інфографіка Укренерго
Чому українські енергетики змушені вводити обмеження
- Вночі 8 травня росіяни знову спрямували на Україну "Шахеди" та ракети. У Міненерго повідомили, що ворог вдарив по об'єктах енергоструктури нашої держави.
- На цю атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що по Україні було випущено понад 50 ракет і більш як 20 "Шахедів". Очільник держави повідомив, що ворог бив по інфраструктурі у 7 областях
- Під час масованої атаки зранку 8 травня росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині. Силам ППО вдалося збити 8 повітряних цілей, які туди летіли.
- Росіяни також запустили 21 ударний безпілотник. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, таким чином росіяни хотіли максимально ускладнити відбиття повітряного нападу.
- Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповідала, що ворог влучив по об'єкту енергетики в регіоні. На місці влучання виникла пожежа.