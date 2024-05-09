В енергокомпанії повідомляють, що вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на відновлюваних джерелах. В інші години нестача електроенергії є значною.

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Як уникнути дефіциту та відключень

Для уникнення відключень побутових споживачів Укренерго застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Крім того, увечері 9 травня, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів. Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п'ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях.

Увечері 9 травня обмежать споживання електроенергії для промисловості / Інфографіка Укренерго

Чому українські енергетики змушені вводити обмеження