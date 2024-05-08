Силам ППО вдалося збити 8 повітряних цілей, які летіли на Львівщину. Про черговий ворожий обстріл розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
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Наслідки обстрілу
У Стрийському районі російські війська атакували газосховище. За словами Козицького, росіяни вже не вперше цього року б'ють саме по цьому району. Також окупанти вдарили по теплостанції у Чевроноградському районі.
За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили. Дякуємо нашим оборонцям неба!
– написав Козицький.
Очільник ОВА наголосив, що на Львівщині не вистачає сучасних систем ППО. Це намагаються компенсувати створенням мобільних груп.
Яка ситуація з електроенергією
Водночас Козицький розповів, що в області поки що не запроваджують графіки відключень електроенергії.
Але коли ми розуміємо, що ми входимо в літній сезон, у нас буде дефіцит на ринку електрики і в час пік, 7 – 8 година ранку, 7 – 10 година вечора – це будуть критичні години. Ми сподіваємось, що люди будуть з розумінням ставитись до можливих графіків відключень, яких на даний момент немає, але ми попереджаємо і просимо людей економити електроенергію,
– додав очільник ОВА.
Окупанти атакують енергетичну інфраструктуру
- У Міненерго розповіли, що 8 травня росіяни атакували об'єкти пов'язані з виробництвом та передачею електроенергії, у шести регіонах України: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- Також у ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено три теплоелектростанції. У компанії зазначили, що серйозно пошкоджено обладнання. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. Внаслідок цих обстрілів на станціях було поранено 51 працівника, три енергетики загинули.