Силам ППО вдалося збити 8 повітряних цілей, які летіли на Львівщину. Про черговий ворожий обстріл розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Наслідки обстрілу

У Стрийському районі російські війська атакували газосховище. За словами Козицького, росіяни вже не вперше цього року б'ють саме по цьому району. Також окупанти вдарили по теплостанції у Чевроноградському районі.

За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили. Дякуємо нашим оборонцям неба!

– написав Козицький.

Очільник ОВА наголосив, що на Львівщині не вистачає сучасних систем ППО. Це намагаються компенсувати створенням мобільних груп.

Яка ситуація з електроенергією

Водночас Козицький розповів, що в області поки що не запроваджують графіки відключень електроенергії.

Але коли ми розуміємо, що ми входимо в літній сезон, у нас буде дефіцит на ринку електрики і в час пік, 7 – 8 година ранку, 7 – 10 година вечора – це будуть критичні години. Ми сподіваємось, що люди будуть з розумінням ставитись до можливих графіків відключень, яких на даний момент немає, але ми попереджаємо і просимо людей економити електроенергію,

– додав очільник ОВА.

Окупанти атакують енергетичну інфраструктуру