Силам ПВО удалось сбить 8 воздушных целей, которые летели на Львовщину. Об очередном вражеском обстреле рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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Последствия обстрела
В Стрыйском районе российские войска атаковали газохранилище. По словам Козицкого, россияне уже не впервые в этом году бьют именно по этому району. Также оккупанты ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.
По предварительной информации, этой ночью на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них 8 воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы сбили. Спасибо нашим защитникам неба!
– написал Козицкий.
Глава ОВА отметил, что на Львовщине не хватает современных систем ПВО. Это пытаются компенсировать созданием мобильных групп.
Какова ситуация с электроэнергией
В то же время Козицкий рассказал, что в области пока не вводят графики отключений электроэнергии.
Но когда мы понимаем, что мы входим в летний сезон, у нас будет дефицит на рынке электричества и в час пик, 7 – 8 часов утра, 7 – 10 часов вечера – это будут критические часы. Мы надеемся, что люди будут с пониманием относиться к возможным графикам отключений, которых на данный момент нет, но мы предупреждаем и просим людей экономить электроэнергию,
– добавил глава ОВА.
Оккупанты атакуют энергетическую инфраструктуру
- В Минэнерго рассказали, что 8 мая россияне атаковали объекты связанные с производством и передачей электроэнергии, в шести регионах Украины: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Также в ДТЭК сообщили, что в результате атаки повреждены три теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
- Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. В результате этих обстрелов на станциях был ранен 51 работник, три энергетика погибли.