Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Масована атака росіян

Для атаки ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є: крилаті, керовані, аеробалістичні ракети та БпЛА.

Ми бачимо черговий прояв комбінованої атаки після нетривалого затишшя, особливо в День пам'яті та перемоги над нацизмом. Бачимо абсолютно цинічну атаку по цивільним та критичним об'єктам нашої інфрастрктури,

– сказав Євлаш.

Для відбиття повітряного нападу застосовували тактичну авіацію, підрозділи РЕБ, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи Сил оборони та мобільні вогневі групи. За словами Євлаша, мобільні вогневі групи, які зараз боряться з "Шахедами" свого часу стали відкриттям.

Застосування "Шахедів"

Росіяни також запустили 21 ударний безпілотник. За словами Євлаша, таким чином росіяни хотіли максимально ускладнити відбиття повітряного нападу.

Проте Повітряні сили виконують завдання а призначенням та намагаються всіма наявними силами і засобами відбивати повітряний напад агресора на всіх напрямках,

– наголосив Євлаш.

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