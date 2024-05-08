Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Масована атака росіян
Для атаки ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є: крилаті, керовані, аеробалістичні ракети та БпЛА.
Ми бачимо черговий прояв комбінованої атаки після нетривалого затишшя, особливо в День пам'яті та перемоги над нацизмом. Бачимо абсолютно цинічну атаку по цивільним та критичним об'єктам нашої інфрастрктури,
– сказав Євлаш.
Для відбиття повітряного нападу застосовували тактичну авіацію, підрозділи РЕБ, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи Сил оборони та мобільні вогневі групи. За словами Євлаша, мобільні вогневі групи, які зараз боряться з "Шахедами" свого часу стали відкриттям.
Застосування "Шахедів"
Росіяни також запустили 21 ударний безпілотник. За словами Євлаша, таким чином росіяни хотіли максимально ускладнити відбиття повітряного нападу.
Проте Повітряні сили виконують завдання а призначенням та намагаються всіма наявними силами і засобами відбивати повітряний напад агресора на всіх напрямках,
– наголосив Євлаш.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
- У Міненерго розповіли, що росіяни вчергове атакували об'єкти пов'язані з виробництвом та передачею електроенергії, у шести регіонах України: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- Також у ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено три теплоелектростанції. У компанії зазначили, що серйозно пошкоджено обладнання. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що постраждали енергооб'єкти в області. Зокрема, окупаційні війська поцілили в об'єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Інша ракета влучила в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.
- Також ворог атакував цивільну інфраструктуру. У Херсоні ворог вдарив по залізниці. Внаслідок ворожих влучань пошкоджені колії та вокзал міста.