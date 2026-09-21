Мінус 50% від пенсії: за що ПФУ примусово стягує гроші у пенсіонерів

Держава має законні важелі, аби суттєво зменшити щомісячні надходження на рахунки літніх людей. Такий фінансовий удар стає неприємним сюрпризом для тих, хто вчасно не владнав паперові справи.

За що саме можуть забрати половину виплат?

Українське законодавство дозволяє Пенсійному фонду примусово відраховувати до 50% від пенсії на підставі судових рішень чи постанов. Найчастіше такі жорсткі санкції застосовують до боржників з аліментів, а також для відшкодування збитків від розкрадання майна чи завданого каліцтва.

В інших випадках, зокрема через переплати з вини самого пенсіонера, держава має право забирати не більше 20% від щомісячної суми.

Виплати надміру виплачених сум внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання недостовірних даних стягуються на підставі рішень ПФУ та в судовому порядку,

– попереджають у відомстві.

Як новий прожитковий мінімум захистить боржників?

Вже незабаром в Україні планують змінити правила примусового стягнення, гарантувавши літнім людям "недоторканний" мінімум. Йдеться про суму, яка обов'язково має залишитися на картці після всіх відрахувань – у 2026 році цей показник для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень.

На практиці це працює так: якщо ваша пенсія дорівнює 3 000 гривень, а ПФУ має стягнути 20% (600 гривень), на руки ви б отримали лише 2 400 гривень. Проте за новими правилами держава не зможе забрати всі 600 гривень, адже залишок не може бути меншим за базові 2 595 гривень.

Варто розуміти, що це не списує борг повністю, а лише розтягує процес його погашення у часі.

Які ще причини призводять до втрати грошей?

Нагадаємо, раніше ми писали, що пенсіонерам дають всього 10 днів на інформування ПФУ про зміну життєвих обставин. Якщо людина влаштувалася на роботу, відкрила ФОП або переїхала, але приховала це, держава почне утримувати до 20% з рахунку для повернення незаконно отриманих надбавок.

Ще суворіші правила діють для тих, хто перебуває на повному державному забезпеченні в інтернатах чи пансіонатах. Таким громадянам виплачують лише 25% від призначеної пенсії, тоді як решта 75% автоматично перераховується на рахунок установи для покриття витрат на утримання.