Які мінімальна пенсія для УБД у 2026 році

Зокрема, вони встановленій й для учасників бойових дій, про що пише Пенсійний фонд України.

Річ у тім, що з 1 березня до постанови Кабміну № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" було внесено зміни. З першого дня весни визнали нові мінімальні розміри пенсій.

Учасники бойових дій у 2026 році не можуть отримувати менше, ніж 6 197,00 гривень. Сума збільшення цьогоріч становить 669 гривень.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи отримують 18 885,00 гривень (сума збільшення становить 2 038 гривень);

ІІ групи – 15 494,00 гривень (сума зростання становить 1 672 гривні);

ІІІ групи – 10 625,00 гривень (пенсія зросла на 1 147 гривень).

Таким чином, держава гарантує мінімальний розмір виплат усім категоріям населення. Виплати індексуються щороку весною.

Що ще варто знати про пенсії

Станом на 2026 рік 2 595 гривень – це мінімальна пенсія в Україні. Водночас максимальна пенсія – 25 950 гривень.

Зокрема, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує збільшити мінімальну пенсійну виплату в Україні. Вона повинна зрости щонайменше до 7 тисяч гривень.