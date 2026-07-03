У Раді пропонують підвищити мінімальну пенсію до 7 тисяч гривень

Фракція ВО "Батьківщина" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 7 тисяч гривень. За задумом авторів, таку виплату мають отримувати громадяни зі страховим стажем 30 – 35 років.

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Крім підвищення мінімальної пенсії, депутати виступають за повноцінне впровадження трирівневої пенсійної системи. Вона має складатися із солідарного, обов'язкового накопичувального та добровільного страхового рівнів. На думку авторів законодавчої ініціативи, саме така модель дозволить забезпечити громадянам вищі виплати після завершення трудової діяльності.

Один з авторів ініціативи, народний депутат Михайло Цимбалюк, зазначив, що понад 3 мільйони українських пенсіонерів нині отримують менш як 5 тисяч гривень на місяць. Водночас гарантований державою мінімальний розмір пенсійної виплати становить 2 590 гривень.

За словами парламентаря, такі суми не відповідають реальній вартості життя. Він звернув увагу, що, за оцінками Міністерства соціальної політики України, фактичний прожитковий мінімум уже наближається до 9 тисяч гривень, тоді як чинні пенсійні виплати покривають лише частину базових потреб людей похилого віку.

Водночас в Україні триває підготовка комплексної пенсійної реформи. Раніше повідомлялося, що один із її варіантів передбачає підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень, однак відповідні рішення поки не ухвалені.

Важливо! Експерти зазначають, що ініціатива щодо підвищення мінімальної пенсії може покращити матеріальне становище значної частини пенсіонерів. Водночас реалізація таких змін потребуватиме пошуку додаткових джерел фінансування державного бюджету та комплексної реформи пенсійної системи для забезпечення її довгострокової фінансової стійкості.

Нещодавно ми розповідали, що цьогоріч, при 22 роках стажу вийти на заслужений відпочинок можна в 65. Також при розрахунках пенсії врахуємо, що: особа мала дохід 15 тисяч гривень, йде на пенсію на загальних умовах. Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія при 22 роках стажу складе приблизно – 4 тисячі гривень.