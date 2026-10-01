Максимальна економія: Кабмін ріже видатки заради грошей від партнерів

Державна скарбниця змушена кардинально змінити підходи до фінансування через гострий дефіцит коштів. Найближчі тижні стануть вирішальними для економічної стабільності країни та кожного українця.

Чому уряд різко скорочує витрати

Кабінет Міністрів України офіційно перейшов у режим максимальної економії, відклавши всі непершочергові видатки. Як заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, такий крок став вимушеним через брак внутрішніх ресурсів для покриття фінансових потреб держави.

Зверніть увагу! За його словами, навіть цих жорстких заходів недостатньо, тому критично важливо залучити міжнародне фінансування. Для цього Україна має терміново виконати взяті на себе зобов'язання перед західними партнерами.

Йдеться про два ключові блоки: урядові рішення та законодавчі зміни у Верховній Раді. На засіданні 30 вересня Кабмін ухвалив ще чотири необхідні постанови, довівши загальну кількість виконаних рішень до 17 із 42 запланованих.

За ці два тижні потрібно максимально пришвидшити роботу і проконтролювати, щоб кожне рішення було доведене до кінця. Будь-яка затримка має дуже високу ціну,

– наголосив очільник уряду.

Він додав, що дедлайн для завершення цієї роботи встановлено на 15 жовтня.

Як це вплине на гаманці українців та оборону

Від швидкості ухвалення цих рішень напряму залежить здатність держави фінансувати армію та виплачувати соціальну допомогу. Прем'єр підкреслив, що саме оборона та стійкість держави є головними пріоритетами, тоді як інші витрати залишатимуться на паузі до надходження траншів.

Раніше через затримку частини міжнародної допомоги та зростаючий дефіцит бюджету уряд був змушений чітко визначити пріоритетність державних видатків. Першочерговими статтями фінансування визнали виключно оборонний сектор та соціальну сферу. Усі інші напрямки фінансуватимуться за залишковим принципом, поки Україна не отримає обіцяні кошти від партнерів.

Раніше ми повідомляли, що Україна ризикує втратити 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Чи отримає Київ ці кошти, залежить від швидкості ухвалення рішень урядом та Верховною Радою.