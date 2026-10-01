Почему правительство резко сокращает расходы

Кабинет Министров Украины официально перешел в режим максимальной экономии, отложив все непервоочередные расходы. Как заявил премьер-министр Сергей Корецкий, такой шаг стал вынужденным из-за нехватки внутренних ресурсов для покрытия финансовых потребностей государства.

Обратите внимание! По его словам, даже этих жестких мер недостаточно, поэтому крайне важно привлечь международное финансирование. Для этого Украина должна срочно выполнить взятые на себя обязательства перед западными партнерами.

Речь идет о двух ключевых блоках: правительственные решения и законодательные изменения в Верховной Раде. На заседании 30 сентября Кабмин принял еще четыре необходимых постановления, доведя общее количество выполненных решений до 17 из 42 запланированных.

За эти две недели необходимо максимально ускорить работу и проконтролировать, чтобы каждое решение было доведено до конца. Любая задержка обходится очень дорого,

– подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что крайний срок для завершения этой работы установлен на 15 октября.

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Как это повлияет на кошельки украинцев и оборону

От скорости принятия этих решений напрямую зависит способность государства финансировать армию и выплачивать социальную помощь. Премьер подчеркнул, что именно оборона и устойчивость государства являются главными приоритетами, тогда как другие расходы будут приостановлены до поступления траншей.

Ранее из-за задержки части международной помощи и растущего дефицита бюджета правительство было вынуждено четко определить приоритетность государственных расходов. Первоочередными статьями финансирования признали исключительно оборонный сектор и социальную сферу. Все остальные направления будут финансироваться по остаточному принципу, пока Украина не получит обещанные средства от партнеров.

Ранее мы сообщали, что Украина рискует потерять 29,5 миллиардов долларов международного финансирования. Получит ли Киев эти средства, зависит от скорости принятия решений правительством и Верховной Радой.