Ціни на кавуни різко пішли вгору: скільки доведеться переплатити українцям

Сезон улюбленої літньої ягоди добігає кінця, і це вже відчутно впливає на вартість продукції. На полицях магазинів відбуваються помітні цінові гойдалки, до яких варто підготуватися заздалегідь.

Чому кавуни раптово почали дорожчати

Сезон улюбленої літньої ягоди добігає кінця, і це вже відчутно впливає на вартість продукції, про що свідчать дані аналітичного проєкту EastFruit. На полицях магазинів відбуваються помітні цінові гойдалки, до яких варто підготуватися заздалегідь.

Лише за минулий тиждень гуртова вартість кавунів в українських господарствах підскочила в середньому на 20%. Наразі фермери відвантажують солодку ягоду по 5 – 12 гривень за кілограм залежно від якості та регіону.

Такий ціновий стрибок експерти пояснюють жорстким дисбалансом на ринку. Сезон середніх сортів завершився, а з пізніми врожаями у багатьох фермерів виникли серйозні проблеми. Пропозиція різко впала, тоді як попит серед українців останні два тижні залишається стабільно високим.

Скільки коштують кавуни у популярних супермаркетах

Роздрібні мережі миттєво відреагували на гуртові зміни. Ми проаналізували актуальні цінники у п'яти найбільших супермаркетах України, щоб ви могли обрати найвигідніший варіант для свого бюджету:

"АТБ": пропонує одні з найдемократичніших цін, тут кілограм кавуна першого ґатунку обійдеться приблизно у 16-18 гривень.

"Сільпо": класичний кавун коштує близько 20-22 гривень за кілограм, проте мережа також пропонує преміальні сорти (без кісточок або "Вогник") від 35 гривень.

Novus: тримає середню планку, реалізуючи баштанні по 19-21 гривні за кілограм.

Varus: вартість кілограма стартує від 17 гривень за звичайний сорт.

Auchan: пропонує кавуни за ціною близько 18-20 гривень, часто влаштовуючи вечірні знижки на розрізані ягоди.

Що було з цінами на баштанні раніше

Попри нинішнє стрімке подорожчання, ситуація для споживачів залишається значно кращою, ніж торік. Варто нагадати, що у 2023 році через окупацію південних регіонів та підрив Каховської ГЕС ринок відчував тотальний дефіцит. Завдяки адаптації фермерів з інших областей, сьогодні кавуни в Україні коштують у середньому на 27% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Тож навіть після підвищення цін, ця ягода залишається доступною для більшості родин.

Раніше ми писали, що цьогорічний ягідний сезон приготував українцям несподіваний сюрприз, перетворивши малину на справжній ексклюзив. Ситуація на ринку кардинально змінилася, змусивши переробників боротися за кожен кілограм сировини.