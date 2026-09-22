Дизель вже по 100 гривень: чому в Україні дорожчає пальне та що буде з цінами далі

Ціни на пальне ростуть. Зокрема так відбувається на тлі ситуації на світовому ринку.

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати, хоча сезонний попит, зокрема через жнива, вже знизився. На окремих АЗС дизель майже досяг позначки 100 гривень. Як змінюватиметься вартість пального далі та чому, розбирався 24 Канал.

Як подорожчали бензин та дизель

Чому пальне дорожчає та що може відбуватися з цінами найближчим часом розповів 24 Каналу директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Роздрібні ціни на пальне 22 вересня продовжили зростати. Наразі ціни на АЗС виглядають так:

А-95+ коштує в середньому від 91,90 гривень за літр;

Дизель – 98,90 гривні за літр.

А-95 – 88,90 гривні за літр.

Автогаз – 43,97 гривні за літр.

Однією з можливих причин зростання цін на пальне міг би бути сезонний попит під час жнив. Проте, за словами Сергія Куюна, зараз цей фактор не має визначального значення.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Жнива і інші сезонні фактори, фактори попиту, вони не впливають на ціну.

В Україні, за його словами, немає дефіциту пального. Тому головним фактором зараз є ситуація на світовому ринку нафтопродуктів.

У нас сьогодні один фактор. Це світові ціни на нафтопродукти, оскільки ми 100% імпортер,

– розповів Сергій Куюн.

Україна значною мірою залежить від імпортного ресурсу, тому зміни світових котирувань досить швидко відображаються на внутрішньому ринку. За словами експерта, останнім часом ціни на нафту перебувають на рекордно високих для галузі рівнях.

Що подорожчало найбільше

Найбільше за останні кілька місяців в Україні подорожчало дизельне пальне. За даними Консалтингової групи "А-95", з 28 лютого до 17 вересня його середня ціна зросла приблизно з 62,96 до 98,24 гривні за літр. Це близько 35,3 гривні, або 56%.

За той самий період бензин А-95 подорожчав приблизно на 25,2 гривні – майже на 40%. Автогаз додав близько 5,6 гривні, або 14,5%.

При цьому основний стрибок припав саме на вересень. Якщо 1 вересня середня ціна А-95 становила 80,32 гривні, то 17 вересня – вже 88,32 гривні. Дизель за цей час подорожчав з 91,41 до 98,24 гривні.

Нафта подорожчала майже вдвічі

Ще на початку року барель нафти коштував близько 60 доларів. Зараз ціна значно вища – близько 108 доларів. Саме це, на думку Куюна, значною мірою пояснює нинішню ситуацію з українським пальним.

Вартість пального при імпорті формується не лише з ціни нафти. До неї додаються котирування нафтопродуктів, премія постачальника та українські податки.

Там закладена формула ціни. Тобто світове котирування плюс премія постачальника, плюс податки наші – ось виходить ось така ціна,

– зазначив експерт.

Через зростання світових цін дорожчає і ресурс, який українські компанії закуповують за кордоном.

Дизель може перетнути ціну у 100 гривень

Наразі саме дизель найближче підійшов до позначки 100 гривень за літр. За словами Куюна, в опті дизель уже коштує близько 98–99 гривень. У деяких регіонах ціни вже сягнули 100 гривень.

Як показує практика останніх двох років, статистика, то між оптовою вартістю і роздрібною в середньому було 8 гривень,

– каже експерт.

Тобто за оптової ціни близько 98–99 гривень роздрібна вартість теоретично може наблизитися до 107 гривень за літр. Водночас це не означає, що дизель обов'язково коштуватиме саме стільки і вже найближчими днями. Кінцева ціна залежатиме від подальшої ситуації на світовому ринку, закупівельних цін та політики конкретних мереж.

Експерт припускає, що позначку 100 гривень окремі АЗС можуть перетнути вже в найближчі кілька днів.

Чи подорожчають через пальне продукти

Зростання ціни на бензин і дизель впливає не лише на водіїв. Пальне є частиною витрат на перевезення товарів, тому його подорожчання може відображатися і на вартості продукції в магазинах.

Однак автоматично переносити зростання ціни пального на всі товари не варто.

Пальне, так, воно бере участь у собівартості товарів народного вжитку. Але сказати, що це дуже суттєвий фактор – ні,

– розповів Куюн.

За його словами, вплив вартості пального на кінцеву ціну товару часто перебільшують. Подорожчання бензину або дизеля справді збільшує витрати на логістику, але не означає, що товар у магазині має подорожчати на такий самий відсоток.

Коли саме споживач відчує цей ефект, залежить від конкретного товару, його маршруту доставки, запасів компанії та інших витрат.

Чи є ризик дефіциту пального

Тут питання не лише в ціні, але й в стабільності постачання. За словами Куюна, українська паливна галузь продовжує працювати в умовах війни. Під удари потрапляють нафтобази, заправні станції, бензовози та логістичні маршрути. Це створює для компаній значні збитки та додаткові витрати. Водночас, наголошує експерт, головне те, що пальне наразі є.

Якщо б його не було, це була б біда. А так, насправді, фактори всі об'єктивні,

– розповів експерт.

На його думку, ситуація може змінитися, якщо будуть серйозні перебої з постачанням. Саме тому він говорить про важливість запасів пального, щоб у разі проблем із логістикою не виникали ажіотаж і черги на АЗС.

Поки ж головним фактором для ціни залишається світовий ринок. Якщо вартість нафти та нафтопродуктів почне знижуватися, це з часом має позначитися і на українських цінах.

Закінчиться криза, а будь-яка криза – вона минає. Значить, дочекаємо, що буде дешевше,

– каже Куюн.

Експерт порадив найближчим часом водіям стежити передусім за світовими цінами на нафту та ситуацією з імпортом. Саме ці фактори зараз значно більше впливають на український ринок.