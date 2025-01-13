Час купувати валюту: актуальний курс злотого в Україні

Після вихідних курс польської валюти підвищився на 2 копійки. Після тривалих коливань в обидва боки злотий наразі демонструє відносну стабільність. Як змінилась його вартість у банках та обмінниках, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 13 січня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,21 гривні (+2 копійки від 10 січня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (без змін) та продаж – 10,80 гривні (без змін).

становить у середньому 10,00 гривні (без змін) та продаж – 10,80 гривні (без змін). Водночас обмінники купують злоті по 10,25 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,40 гривні (-5 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 021 гривню. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 040 у обмінниках та 1 080 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 025 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 000 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.