Доплата до маленьких пенсій: хто отримає до 570 гривень автоматично

Осінь принесла приємні фінансові новини для частини українців поважного віку. Держава підготувала щомісячний бонус, який надійде на банківські картки без жодних додаткових заяв.

Кому у вересні нарахують додаткові гроші?

Мовиться про спеціальну вікову надбавку, яку Пенсійний фонд України призначає громадянам після досягнення 70, 75 та 80 років. Головна умова для отримання цих коштів, аби загальний розмір вашої пенсії з усіма підвищеннями не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Якщо виплата хоча б на копійку більша, цей бонус не передбачений, про що пише Пенсійний фонд України.

Призначення цієї доплати відбувається безпосередньо з дня, коли особа досягає відповідного віку,

– ПФУ.

Це означає, що в перший місяць після дня народження суму розрахують пропорційно кількості днів. Повний обсяг надбавки надійде вже з наступного місяця.

Який розмір надбавки за віком?

Розмір фінансової підтримки чітко прив'язаний до вікової категорії пенсіонера. Що старша людина, то вагомішою стає допомога від держави.

до 300 гривень – для тих, кому виповнилося від 70 до 74 років;

до 456 гривень – для громадян віком від 75 до 79 років;

до 570 гривень – для довгожителів, які перетнули межу у 80 років.

При цьому, система нарахування працює автоматично, тому оббивати пороги державних установ чи писати заяви не доведеться. Щойно вам виповнюється відповідна кількість років, ПФУ самостійно оновлює дані та додає кошти до вашої основної пенсії (за віком, по інвалідності чи за вислугу років).

Які ще гарантії та мінімуми існують для пенсіонерів?

Нагадаємо, що окрім вікових бонусів, в Україні діють жорсткі гарантії щодо мінімальних виплат. Якщо людина має необхідний страховий стаж (30 років для жінок та 35 для чоловіків), її пенсія не може бути нижчою за встановлений поріг.

У 2026 році для 80-річних пенсіонерів із достатнім стажем (20 або 25 років) цей мінімум становить 4 213 гривень. Для осіб від 70 до 79 років із повним стажем держава гарантує щонайменше 4 050 гривень. Якщо ж стажу бракує, виплату розраховують індивідуально, спираючись на фактично відпрацьовані роки.