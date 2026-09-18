Індексацію пенсій уже провели: чи зросли вікові доплати

Масштабний перерахунок виплат в Україні залишив частину громадян із питаннями щодо їхніх щомісячних бонусів. Держава змінила підхід до формування кінцевої суми у гаманцях літніх людей.

Чи індексують вікові доплати до пенсії?

Як пояснюють у територіальних органах Пенсійного фонду України, спеціальні доплати за вік не входять до базового розміру пенсії. Саме тому вони не підпадають під механізм щорічної індексації і зберігаються на раніше встановленому рівні.

Право на такі бонуси гарантує держава для осіб, які досягли 70-річного віку. Головна вимога, аби ваша загальна пенсія разом з усіма можливими надбавками не повинна перевищувати встановлений ліміт у 10 340,35 гривні.

Скільки грошей додадуть до пенсії?

Розмір фінансової підтримки є фіксованим і залежить виключно від того, скільки років виповнилося пенсіонеру. Громадяни віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень щомісяця.

Для осіб віком від 75 до 79 років ця сума зростає до 456 гривень. Найбільший бонус передбачений для довгожителів від 80 років – їм держава доплачує 570 гривень.

Чи потрібно йти до Пенсійного фонду?

Механізм призначення цих грошей працює абсолютно автоматично, тому писати додаткові заяви не потрібно. Надбавку почнуть нараховувати з місяця, який настає за днем вашого народження.

Варто врахувати один нюанс: у перший місяць сума може бути меншою. Вона вираховується пропорційно до кількості днів, протягом яких ви вже перебували у новому віковому статусі.

Які рішення щодо індексації ухвалювалися раніше?

Нагадаємо, що основний етап підвищення доходів українців відбувся ще навесні, коли виплати проіндексували на 12,1%. Тоді мінімальна надбавка склала 100 гривень, а максимальна була обмежена сумою у 2 595 гривень.

Водночас цей механізм осучаснення не поширюється на пенсії, які були призначені вже у 2026 році. Як раніше повідомляв 24 Канал, нерівномірність збільшення сум пов'язана із застосуванням різних коефіцієнтів перерахунку, що залежать від року виходу на заслужений відпочинок.