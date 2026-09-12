Що впливає на розмір виплат та скільки нарахують?

Розмір майбутньої пенсії залежить не лише від відпрацьованих років, а й від офіційного заробітку, з якого сплачувалися внески. Як повідомляє Пенсійний фонд України, українець із 34 роками стажу зможе вийти на пенсію у 60 років, а сума розраховується за чіткою формулою.

Якщо ви працювали за мінімальну зарплату у 8 000 гривень, розрахункова пенсія складе 2 720 гривень. Однак фактично на руки ви отримуватимете 3 038 гривень, оскільки це встановлений державою мінімум для пенсіонерів, які не працюють.

Ситуація кардинально змінюється для тих, хто мав середню зарплату. За даними Держстату, при заробітку на рівні 23 460 гривень, щомісячна пенсійна виплата сягне 7 976 гривень.

Кому передбачені додаткові гроші за стаж?

Пенсіонери, які працювали довше за встановлену законом норму, мають право на щомісячну надбавку. За кожен повний рік "зайвого" страхового стажу пенсія збільшується на 1% від її обчисленого розміру.

Межа понаднормового стажу залежить від дати виходу на пенсію. Для тих, кому виплати призначили до жовтня 2011 року, це понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок, а після цієї дати вимоги зросли до 35 та 30 років відповідно.

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Важливий нюанс полягає в тому, що така доплата не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. У 2026 році цей показник становить 2 361 гривню, тому кожен додатковий рік принесе до вашого гаманця максимум 23,61 гривні.

Які вимоги до стажу діють зараз та що зміниться згодом?

Нагадаємо, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, про що ми писали раніше. Якщо стажу бракує, у 63 роки виплати призначать за наявності 23 років, а у 65 років вистачить і 15 років.

Вимоги ставатимуть жорсткішими: вже у 2027 році для виходу на відпочинок у 60 років знадобиться 34 роки стажу. Також експерти радять не зволікати з оформленням: закон дає рівно 90 днів після 60-го дня народження для подачі заяви, інакше ви назавжди втратите гроші за пропущені місяці.