Як отримати виплату на поховання та хто має на неї право

Держава надає фінансову підтримку для організації поховання померлого родича. Сума виплати залежить від того, яку пенсію отримував померлий та за яким законодавством вона була призначена.

Як отримати виплату на поховання

Якщо пенсіонер отримував виплати за законом про забезпечення військових та деяких інших осіб, сума допомоги становить три місячні пенсії, але не менше ніж 13 420 гривень, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

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Якщо пенсію нараховували за законом про держстрахування або іншими нормативними актами, допомога на поховання дорівнює двом місячним пенсіям на момент смерті.

Щоб отримати фінансову допомогу на поховання, потрібно звернутися до відділення ПФУ.

Перелік необхідних документів:

Паспорт та ідентифікаційний код заявника.

Заява на виплату допомоги (заповнюється під час прийому у ПФУ).

Свідоцтво про смерть.

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідка про смерть пенсіонера.

Як отримати виплату

Фінансова допомога перераховується на банківський рахунок особи, яка організувала поховання. Як це відбувається: