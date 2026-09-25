Гроші з першого дня служби: скільки платять українцям на БЗВП

Базова військова підготовка викликає чимало питань у майбутніх захисників. Особливо щодо фінансового забезпечення у цей період.

Чи платять кошти під час БЗВП

З першого дня проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) рекрутам починають нараховувати грошове забезпечення, про що повідомляють у Міністерстві оборони України.

Мінімальний розмір виплати наразі становить 20 130 гривень, проте кінцева сума може змінюватися – залежно від звання та посади військовослужбовця.

Ці кошти виплачуються однією сумою вже у наступному календарному місяці після початку служби.

Що взагалі таке БЗВП

БЗВП – це базова підготовка, яка є обов'язковим етапом для всіх мобілізованих, які раніше не мали військового досвіду або не служили понад десять років. Після успішного завершення курсу бійці отримують військово-облікову спеціальність "Стрілець" (ВОС-100). Саме ця спеціальність стає фундаментом для подальшого кар'єрного та професійного розвитку в лавах Збройних Сил України.

Нагадаємо, що військові також можуть отримати допомогу після народження дитини. Йдеться не тільки про виплати, а ще й відпустку.

Що ще варто знати військовим

В Україні наразі критикують грошове забезпечення військових, яке встановили на 2027 рік. Його сума становить 20 тисяч гривень. Наразі тривають обговорення щодо базового окладу.