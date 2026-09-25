Выплачивается ли денежное содержание во время БЗВП

С первого дня прохождения базовой общевоенной подготовки (БЗВП) новобранцам начинают начислять денежное довольствие, что сообщается в Министерстве обороны Украины.

Минимальный размер выплаты в настоящее время составляет 20 130 гривен, однако окончательная сумма может варьироваться в зависимости от звания и должности военнослужащего.

Эти средства выплачиваются единовременной суммой уже в следующем календарном месяце после начала службы.

Что вообще такое БЗВП

БЗВП – это базовая подготовка, которая является обязательным этапом для всех мобилизованных, ранее не имевших военного опыта или не служивших более десяти лет. После успешного завершения курса бойцы получают военно-учетную специальность "Стрелок" (ВОС-100). Именно эта специальность становится основой для дальнейшего карьерного и профессионального развития в рядах Вооруженных Сил Украины.

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Напомним, что военные также могут получить помощь после рождения ребенка. Речь идет не только о выплатах, но и об отпуске.

Что еще стоит знать военным

В Украине сейчас критикуют денежное довольствие военных, установленное на 2023 год. Его сумма составляет 20 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются обсуждения по поводу базового оклада.