Допомога майже 5 тисяч гривень: хто зможе отримати ці кошти

Деяким українцям нададуть грошову допомогу. Йдеться про жителів визначеного району Харківщини.

Хто може отримати цю допомогу

Грошова підтримка нараховується одноразово для громадян, які належать до найбільш вразливих категорій. Виплати можуть отримати саме жителі Куп'янського району, Харківщина.

Читайте також Зростання курсу: чи стане більшим долар на цьому тижні

Допомога надається тим, хто живе у населених пунктах: Кислівка, Новоселівка, Ягідне, Петропавлівка, Крохмальне, Нова Тарасівка, Степова, Затишне, Котлярівка, Берестов, Миколаївка, Табаївка, Іванівка, Орлівка або Кучерівка. Також важливим критерієм для отримання виплат є те, що родина раніше не отримувала кошти від Cash For Refugees.

Головною умовою для надання коштів є наявність дітей до 14 років, або ж людей старше 65 років. При цьому вони мають проживати разом з родиною у вказаному населеному пункті.

Як отримати допомогу

На допомогу мають право і ВПО, які зареєстровані у вказаних населених пунктах.

Виплати надає американська організація БФ "Дукат" або ж Cash For Refugees. Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну анкету.

Знайти бланк для заповнення анкети, ви можете тут

Також особисто звернутися за допомогою громадяни можуть у фізичне відділення фонду у місті Харків та Ірпінь. При реєстрації необхідні такі документи:

посвідчення особи (ID-картка, паспорт);

свідоцтво про шлюб, народження дитини;

при наявності, свідоцтво про смерть чоловіка/дружини;

ІПН;

довідка про статус ВПО;

номер особистої картки "Приватбанку" або IBAN рахунку в іншому банку.

Сума допомоги зафіксована на рівні 4 500 гривень. Однак, у організації зауважують, що у деяких випадках виплати можуть збільшуватись.