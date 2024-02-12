Хто може отримати цю допомогу
Грошова підтримка нараховується одноразово для громадян, які належать до найбільш вразливих категорій. Виплати можуть отримати саме жителі Куп'янського району, Харківщина.
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Допомога надається тим, хто живе у населених пунктах: Кислівка, Новоселівка, Ягідне, Петропавлівка, Крохмальне, Нова Тарасівка, Степова, Затишне, Котлярівка, Берестов, Миколаївка, Табаївка, Іванівка, Орлівка або Кучерівка. Також важливим критерієм для отримання виплат є те, що родина раніше не отримувала кошти від Cash For Refugees.
Головною умовою для надання коштів є наявність дітей до 14 років, або ж людей старше 65 років. При цьому вони мають проживати разом з родиною у вказаному населеному пункті.
Як отримати допомогу
Виплати надає американська організація БФ "Дукат" або ж Cash For Refugees. Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну анкету.
Також особисто звернутися за допомогою громадяни можуть у фізичне відділення фонду у місті Харків та Ірпінь. При реєстрації необхідні такі документи:
- посвідчення особи (ID-картка, паспорт);
- свідоцтво про шлюб, народження дитини;
- при наявності, свідоцтво про смерть чоловіка/дружини;
- ІПН;
- довідка про статус ВПО;
- номер особистої картки "Приватбанку" або IBAN рахунку в іншому банку.
Сума допомоги зафіксована на рівні 4 500 гривень. Однак, у організації зауважують, що у деяких випадках виплати можуть збільшуватись.