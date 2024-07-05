ВПО у червні: чи всі переселенці отримали виплати

Влада закінчила фінансування виплат для ВПО за червень. Проте виникає питання, чи усі переселенці отримали свої виплати.

Чи всі ВПО отримали виплати

До кінця червня усі, хто має право на виплати за статусом ВПО, отримали свої виплати за місяць. На це було виділено понад 2,9 мільярда гривень.

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Після витрат на безпеку та оборону країни, на яку кошти спрямовуються першочергово, соціальні виплати залишаються другими за значимістю. Їх фінансування є пріоритетним і відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів,

– написали у Мінсоцполітики.

Які виплати отримують ВПО

Міністерство реінтеграції спостерігало збільшення кількості скарг від ВПО на затримки з виплатами під час першого періоду червневих виплат. У відповідь Міністерство соціальної політики запевнило, що всі виплати за червень надійдуть на їхні рахунки до кінця місяця.

Щомісяця ВПО отримують виплати від держави у розмірі:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

З 1-го березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, було продовжено виплати ще на 6 місяців, з урахуванням низки особливостей.

В першу чергу виплати призначають: