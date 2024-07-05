Чи всі ВПО отримали виплати
До кінця червня усі, хто має право на виплати за статусом ВПО, отримали свої виплати за місяць. На це було виділено понад 2,9 мільярда гривень.
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Після витрат на безпеку та оборону країни, на яку кошти спрямовуються першочергово, соціальні виплати залишаються другими за значимістю. Їх фінансування є пріоритетним і відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів,
– написали у Мінсоцполітики.
Які виплати отримують ВПО
Щомісяця ВПО отримують виплати від держави у розмірі:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
- для інших осіб — 2 000 гривень.
З 1-го березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, було продовжено виплати ще на 6 місяців, з урахуванням низки особливостей.
В першу чергу виплати призначають:
- людям, які не можуть працювати,
- осіб що доглядають дітей,
- важко хворих,
- осіб з інвалідністю,
- не мають доходів,
- мають низькі доходи.