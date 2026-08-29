За догляд за близькими можна отримувати гроші: кому їх призначать у вересні

В Україні отримувати грошову компенсацію за догляд за людиною з інвалідністю можуть не лише її родичі. Розповідаємо, хто ще може претендувати на таку виплату та від чого залежить її розмір у 2026 році.

Хто може отримувати гроші за догляд за родичем

Оформити компенсацію за догляд можуть громадяни, які фактично піклуються про людину, що через стан здоров’я потребує постійної сторонньої допомоги, нагадують у Пенсійному фонді України.

При цьому наявність родинного зв’язку не є обов’язковою умовою. На виплату можуть претендувати й інші особи, якщо вони проживають разом із людиною, ведуть спільний побут і фактично здійснюють за нею догляд.

Які суми виплачує держава тим, хто доглядає

Найвищі компенсації передбачені для догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни, зокрема для осіб із підгрупою А I групи допомога може становити 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 2 595 гривень на місяць. Загальний розмір цієї державної допомоги має чітко зафіксоване обмеження.

Важливо! Гранична сума виплати на одну особу не може перевищувати прожитковий мінімум, який у 2026 році становить 3 209 гривень.

Попри це, наявність I групи інвалідності не гарантує автоматичного призначення компенсації. Під час розгляду звернення фахівці оцінюють медичний висновок про потребу в постійному догляді, факт спільного проживання та ведення спільного господарства. Зазвичай грошову допомогу призначають на шість місяців із щомісячною виплатою коштів.

Для непрацюючих пенсіонерів або людей з інвалідністю цей строк можуть продовжити до одного року за наявності заяви та підтвердження відсутності роботи.

Додаткові пільги та компенсації

Окрім компенсації за догляд, люди з інвалідністю можуть претендувати на забезпечення засобами реабілітації, пільговий проїзд, санаторно-курортне лікування та медичні послуги. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди з інвалідністю можуть отримувати пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу залежно від страхового стажу.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, після смерті пенсіонера близькі родичі мають право забрати недоотримані виплати, звернувшись до Пенсійного фонду.