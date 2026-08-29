Кто может получать деньги за уход за родственником

Оформить компенсацию за уход могут граждане, которые фактически заботятся о человеке, нуждающемся в постоянной посторонней помощи из-за состояния здоровья, напоминают в Пенсионном фонде Украины.

При этом наличие родственной связи не является обязательным условием. На выплату могут претендовать и другие лица, если они проживают вместе с этим человеком, ведут совместный быт и фактически осуществляют за ним уход.

Какие суммы выплачивает государство тем, кто осуществляет уход

Наибольшие компенсации предусмотрены за уход за лицами с инвалидностью вследствие войны, в частности, для лиц с подгруппой А I группы помощь может составлять 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что равно 2 595 гривен в месяц. Общий размер этой государственной помощи имеет четко зафиксированное ограничение.

Важно! Предельная сумма выплаты на одного человека не может превышать прожиточный минимум, который в 2026 году составляет 3 209 гривен.

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Несмотря на это, наличие I группы инвалидности не гарантирует автоматического назначения компенсации. При рассмотрении обращения специалисты оценивают медицинское заключение о необходимости постоянного ухода, факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства. Обычно денежную помощь назначают на шесть месяцев с ежемесячной выплатой средств.

Для неработающих пенсионеров или людей с инвалидностью этот срок могут продлить до одного года при наличии заявления и подтверждения отсутствия работы.

Дополнительные льготы и компенсации

Помимо компенсации за уход, люди с инвалидностью могут претендовать на обеспечение средствами реабилитации, льготный проезд, санаторно-курортное лечение и медицинские услуги. Напомним, ранее мы писали о том, что люди с инвалидностью могут получать пенсию по инвалидности или государственную социальную помощь в зависимости от страхового стажа.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, после смерти пенсионера близкие родственники имеют право получить недополученные выплаты, обратившись в Пенсионный фонд.