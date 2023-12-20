Соцдопомога замість пенсії: хто отримуватиме ці виплати

На час виходу на пенсію впливає кількість стажу, яку набув українець. Більшість громадян йдуть на заслужений відпочинок у 60 років.

Які виплати надають замість пенсії

Однією з основних умов для отримання спеціальної грошової допомоги є недостатня кількість стажу для оформлення пенсії. Йдеться про громадян, які захотіли піти на заслужений відпочинок у 65 років.

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Які вимоги до кількості стажу існують зараз:

щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу;

63 роки – мінімум 20 років;

65 років – від 15 років.

Тобто, якщо у 65 років людина набула менш як 15 років стажу, вона може оформити тимчасову грошову допомогу. Розмір цієї виплати розраховується індивідуально за формулою: прожитковий мінімум для непрацездатних осіб мінус середньомісячний дохід сім’ї на одну особу. При цьому ця сума не може бути більшою ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 684 гривні.

Як оформити цю виплату

Зараз прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 093 гривні. У наступному році він складе 2 361 гривню.

Оформлення допомоги відбувається через органи соціального захисту. При собі необхідно мати такі документи:

заява;

посвідчення особи;

довідка про наявний стаж;

декларація про доходи;

ІПН.

Якщо особа офіційно визнана непрацездатною, вона також може отримати ці виплати. Для цього потрібно прикріпити спецдовідку про призначення опікуна.

Оскільки на суму надбавки впливає дохід сім'ї, при його зростанні її можуть скасовувати. Також є і інші обставини, при яких така соціальна грошова допомога не надається. Йдеться про ці категорії осіб:

людина працює або має інші джерела доходу;

громадянин є членом родини, де дохід більший за прожитковий мінімум на 1 особу за останні пів року;

заявник отримує іншу соцдопомогу.

Якщо виплат потребує родина, де є особи з інвалідністю, це питання вирішується комісією у індивідуальному порядку.