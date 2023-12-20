Соцдопомога замість пенсії: хто отримуватиме ці виплати
Джерело:ВРУ
На час виходу на пенсію впливає кількість стажу, яку набув українець. Більшість громадян йдуть на заслужений відпочинок у 60 років.
Які виплати надають замість пенсії
Однією з основних умов для отримання спеціальної грошової допомоги є недостатня кількість стажу для оформлення пенсії. Йдеться про громадян, які захотіли піти на заслужений відпочинок у 65 років.
Читайте також Мінфін знизив потребу в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік до 37,3 мільярда доларів
Які вимоги до кількості стажу існують зараз:
- щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу;
- 63 роки – мінімум 20 років;
- 65 років – від 15 років.
Тобто, якщо у 65 років людина набула менш як 15 років стажу, вона може оформити тимчасову грошову допомогу. Розмір цієї виплати розраховується індивідуально за формулою: прожитковий мінімум для непрацездатних осіб мінус середньомісячний дохід сім’ї на одну особу. При цьому ця сума не може бути більшою ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 684 гривні.Зараз прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 093 гривні. У наступному році він складе 2 361 гривню.
Як оформити цю виплату
Оформлення допомоги відбувається через органи соціального захисту. При собі необхідно мати такі документи:
- заява;
- посвідчення особи;
- довідка про наявний стаж;
- декларація про доходи;
- ІПН.
Оскільки на суму надбавки впливає дохід сім'ї, при його зростанні її можуть скасовувати. Також є і інші обставини, при яких така соціальна грошова допомога не надається. Йдеться про ці категорії осіб:
- людина працює або має інші джерела доходу;
- громадянин є членом родини, де дохід більший за прожитковий мінімум на 1 особу за останні пів року;
- заявник отримує іншу соцдопомогу.