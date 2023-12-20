Какие выплаты предоставляются вместо пенсии

Одним из основных условий получения специальной денежной помощи является недостаточное количество стажа для оформления пенсии. Речь идет о гражданах, захотевших пойти на заслуженный отдых в 65 лет.

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Какие требования к количеству стажа существуют сейчас:

  • чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа;
  • 63 года – минимум 20 лет;
  • 65 лет – от 15 лет.

То есть, если в 65 лет человек получил менее 15 лет стажа, он может оформить временную денежную помощь. Размер этой выплаты рассчитывается индивидуально по формуле: прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц минус среднемесячный доход семьи на одного человека. При этом, эта сумма не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2 684 гривны.

Как оформить эту выплату

Оформление пособия происходит через органы социальной защиты. При себе необходимо иметь следующие документы:

  • заявление;
  • удостоверение личности;
  • справка об имеющемся стаже;
  • декларация про доходы;
  • ИНН.

Поскольку на сумму прибавки влияет доход семьи, при его росте, ее могут отменять. Есть и другие обстоятельства, при которых такая социальная денежная помощь не предоставляется. Речь идет о таких категориях лиц:

  • человек работает или имеет другие источники дохода;
  • гражданин является членом семьи, где доход больше прожиточного минимума на 1 человека за последние полгода;
  • заявитель получает другую соцпомощь.