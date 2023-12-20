Какие выплаты предоставляются вместо пенсии
Одним из основных условий получения специальной денежной помощи является недостаточное количество стажа для оформления пенсии. Речь идет о гражданах, захотевших пойти на заслуженный отдых в 65 лет.
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Какие требования к количеству стажа существуют сейчас:
- чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа;
- 63 года – минимум 20 лет;
- 65 лет – от 15 лет.
То есть, если в 65 лет человек получил менее 15 лет стажа, он может оформить временную денежную помощь. Размер этой выплаты рассчитывается индивидуально по формуле: прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц минус среднемесячный доход семьи на одного человека. При этом, эта сумма не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2 684 гривны.
Как оформить эту выплату
Оформление пособия происходит через органы социальной защиты. При себе необходимо иметь следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- справка об имеющемся стаже;
- декларация про доходы;
- ИНН.
Поскольку на сумму прибавки влияет доход семьи, при его росте, ее могут отменять. Есть и другие обстоятельства, при которых такая социальная денежная помощь не предоставляется. Речь идет о таких категориях лиц:
- человек работает или имеет другие источники дохода;
- гражданин является членом семьи, где доход больше прожиточного минимума на 1 человека за последние полгода;
- заявитель получает другую соцпомощь.