Какие выплаты предоставляются вместо пенсии

Одним из основных условий получения специальной денежной помощи является недостаточное количество стажа для оформления пенсии. Речь идет о гражданах, захотевших пойти на заслуженный отдых в 65 лет.

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Какие требования к количеству стажа существуют сейчас:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа;

63 года – минимум 20 лет;

65 лет – от 15 лет.

То есть, если в 65 лет человек получил менее 15 лет стажа, он может оформить временную денежную помощь. Размер этой выплаты рассчитывается индивидуально по формуле: прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц минус среднемесячный доход семьи на одного человека. При этом, эта сумма не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2 684 гривны.

Сейчас прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 093 гривны. В следующем году он будет 2 361 гривна.

Как оформить эту выплату

Оформление пособия происходит через органы социальной защиты. При себе необходимо иметь следующие документы:

заявление;

удостоверение личности;

справка об имеющемся стаже;

декларация про доходы;

ИНН.

Обратите внимание! Если лицо официально признано нетрудоспособным, оно также может получить эти выплаты. Для этого нужно прикрепить спецсправку о назначении опекуна.

Поскольку на сумму прибавки влияет доход семьи, при его росте, ее могут отменять. Есть и другие обстоятельства, при которых такая социальная денежная помощь не предоставляется. Речь идет о таких категориях лиц:

человек работает или имеет другие источники дохода;

гражданин является членом семьи, где доход больше прожиточного минимума на 1 человека за последние полгода;

заявитель получает другую соцпомощь.

Заметьте! Если в выплате нуждается семья, где есть лица с инвалидностью, этот вопрос решается комиссией в индивидуальном порядке.