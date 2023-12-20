Почему потребность в финансировании уменьшилась

Марченко отметил, что в 2023 году Украине удалось привлечь более 39 миллиардов долларов внешнего финансирования, а к концу года ожидается 42,3 миллиарда долларов.

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Он также сообщил, что потребность во внешнем финансировании на 2024 год снизилась с 41 миллиарда долларов до 37,3 миллиарда долларов.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Поддержка стран G7 сыграла немаловажную роль в обеспечении финансовой стабильности Украины. В первую очередь, как Министр финансов, я благодарен за ритмичную и предполагаемую финансовую помощь для Украины. За 2023 год благодаря слаженному сотрудничеству с международными партнерами Министерству финансов Украины удалось привлечь уже более 39 млрд долларов США внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов США.

В 2023 году благодаря действиям украинского правительства и поддержке международных партнеров Украина сохранила свою финансовую и экономическую стабильность даже в условиях военного положения. Министр финансов заявил, что экономика страны показывает рост ВВП на 5%, а инфляция снизилась с 26,6 до 5,1%.

За 11 месяцев 2023 года поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличены на 4,4 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года,

– добавляет Марченко.

Для поддержки социальной сферы и военных нужд Украина рассчитывает на международную поддержку, ведь в сочетании с эффективными решениями правительства Украины во время полномасштабной войны она позволила сохранить финансовую и экономическую стабильность.

Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 миллиарда долларов США благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета. В 2024 году ключевыми задачами является военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров,

– объясняет министр.

Лидеры финансового блока G7 в свою очередь отметили эффективную работу Министерства финансов и Правительства Украины по преодолению негативных экономических последствий войны. Стороны также заверили сохранение поддержки.

Что будет в Украине без финансирования Запада

В начале декабря возникли проблемы с выделением средств Украине как среди стран-членов G7, так и среди стран ЕС. Да, 6 декабря Сенат США заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении американским союзникам пакета помощи, в том числе и Украине, из-за спора демократов и республиканцев.

А через два дня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли достичь соглашения о давно запланированном четырехлетнем плане финансирования для Украины стоимостью 50 миллиардов евро после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это предложение.

На днях глава МВФ Кристалина Георгиева призвала союзников Украины быстро разблокировать десятки миллиардов долларов для страны, поскольку задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу предварительное экономическое восстановление. А правительство без финансовой поддержки будет вынуждено прибегнуть к экстренным мерам.