Росіяни атакували Дніпро: постраждав виробник популярної олії

Вранці четверга, 10 вересня, Росія знову атакувала місто Дніпро. Через ворожу атаку пошкоджене підприємство харчової промисловості.

Що відомо про атаку по Дніпру

Згодом росіяни завдали повторної атаки, про що повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа,

– написав Ганжа.

Росія вдарила по підприємству "Олейна" у Дніпрі. Мер міста Борис Філатов підтвердив влучання.

Борис Філатов Мер Дніпра Все місто бачить, куди влучили"Бандеролі". Це самісіньке середмістя. Все місто бачить, що це – "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово.

Філатов додав, що всі знають, що йдеться про американську власність, яка належить корпорації Bunge. Крім того, там нещодавно був особисто сенатор Блюментал

А ми вперто розказуємо про абстрактні зруйновані "підприємства". Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ,

– додав Борис Філатов.

Нагадаємо, що ворог вже атакував компанії, які належать США. Наприклад, 3 вересня стався приліт по заводу "Кока-Кола Беверіджиз Україна" на Київщині. Це один із найбільших заводів Coca-Cola у Європі.

МЗС України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про атаку на інтереси американського бізнесу. Зокрема, він закликав до запровадження ухвалення закону "Про санкції проти Росії".