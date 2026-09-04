Після виїзду з ТОТ пенсію можна втратити: що потрібно зробити пенсіонерам

Зміна місця проживання в умовах війни вимагає від українців не лише адаптації, а й швидкого вирішення бюрократичних питань. Якщо вчасно не оновити свої дані, можна несподівано залишитися без законних щомісячних надходжень.

Чи будуть платити пенсію після переїзду з ТОТ?

Пенсіонерам, які переїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні частину, необхідно терміново перевести свою пенсійну справу за новою адресою. Це дозволить актуалізувати дані та уникнути призупинення нарахувань, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Держава виплачує гроші за місцем фактичного проживання, яке ви вказуєте у заяві, а не за старою пропискою. Подати таку заяву можна особисто у будь-якому найближчому сервісному центрі ПФУ.

Довідково! Якщо ж ви віддаєте перевагу цифровим рішенням, усе можна оформити онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг фонду, але для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис.

Чому потрібно ідентифікація пенсіонера?

Окремі жорсткі правила діють для тих, хто досі залишається на ТОТ або перебуває за кордоном. Щоб гроші продовжували надходити на картку, такі громадяни зобов'язані щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Проте, якщо ви вже виїхали на підконтрольну територію, саме переведення пенсії за новою адресою дозволяє актуалізувати вашу справу. Головна умова для всіх переселенців залишається незмінною – категорично заборонено отримувати будь-які страхові чи пенсійні виплати від країни-агресора.

Які ще причини можуть призвести до втрати пенсії?

Варто пам'ятати, що зміна адреси – не єдиний ризик для ваших доходів. Як зазначають юристи,"найбільш суттєвим фактором традиційно є нормативно-правова база, тому українці ризикують втратити пенсії через непідтверджений стаж або виїзд до країни, з якою немає відповідної угоди.

Крім того, якщо ви працевлаштувалися або відкрили ФОП, про це слід повідомити ПФУ протягом 10 днів. Інакше держава нарахує надмірну виплату, і з вашої пенсії примусово вираховуватимуть до 20% щомісяця для погашення боргу.