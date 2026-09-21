Достатньо кілька хвилин: як перевірити свій страховий стаж онлайн

Щоб отримувати пенсію в Україні, недостатньо лише досягти потрібного віку, треба мати необхідний страховий стаж. Втім, перевірити свій стаж, періоди офіційної роботи та сплату внесків можна прямо зі смартфона.

Як перевірити стаж через Дію

Страховий стаж впливає не лише на право виходу на пенсію, а й на її розмір, оплату лікарняних та деяких інших страхових виплат. Тому важливо періодично перевіряти свої дані, щоб упевнитись у їхній точності, пише ПФУ.

Найшвидший спосіб дізнатися дані про страховий стаж – скористатися державним застосунком "Дія". Там доступні, зокрема, довідка ОК-7 та витяг з реєстру застрахованих осіб.

Для цього достатньо:

авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису або BankID;

перейти в розділ "Послуги" або "Мої документи";

та обрати довідку про страховий стаж.

Документ сформується автоматично з державних реєстрів.

Через "Дію" також можна замовити витяг із реєстру. Він містить, серед іншого, інформацію про страховий стаж, роботодавців, періоди трудових відносин та заробітну плату.

Як перевірити стаж через портал ПФУ

Більш детальну інформацію можна отримати через особистий кабінет вебпорталу Пенсійного фонду.

Для перевірки стажу потрібно:

Зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України – portal.pfu.gov.ua.

Авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису.

Відкрити профіль користувача.

Знайти розділ "Страхові дані, наявні в РЗО".

Переглянути показник "Загальний страховий стаж".

Саме в цьому розіділі відображається автоматично розрахований загальний страховий стаж. Дані за періоди з 1 січня 2004 року беруться з персональної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб. Періоди до цієї дати можуть враховуватися за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів про роботу.

Окремо в розділі "Мій страховий стаж" можна переглянути інформацію про стаж починаючи з 2004 року за різними підприємствами.

Якщо потрібна не просто загальна кількість стажу, а детальніша інформація, у Пенсійному фонді можна сформувати електронні документи з реєстру застрахованих осіб.

Зокрема, витяг з Реєстру застрахованих осіб містить інформацію:

про набутий страховий стаж;

про роботодавців;

періоди роботи;

та нараховану заробітну плату.

Також можна отримати довідки ОК-5 та ОК-7

Нагадаємо, українське законодавство дозволяє докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію. Для цього потрібно укласти договір добровільної участі із податковою і сплатити страхові внески, додавши собі стаж таким чином.