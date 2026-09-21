Як перевірити стаж через Дію

Страховий стаж впливає не лише на право виходу на пенсію, а й на її розмір, оплату лікарняних та деяких інших страхових виплат. Тому важливо періодично перевіряти свої дані, щоб упевнитись у їхній точності, пише ПФУ.

Найшвидший спосіб дізнатися дані про страховий стаж – скористатися державним застосунком "Дія". Там доступні, зокрема, довідка ОК-7 та витяг з реєстру застрахованих осіб.

Для цього достатньо:

авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису або BankID;

перейти в розділ "Послуги" або "Мої документи";

та обрати довідку про страховий стаж.

Документ сформується автоматично з державних реєстрів.

Через "Дію" також можна замовити витяг із реєстру. Він містить, серед іншого, інформацію про страховий стаж, роботодавців, періоди трудових відносин та заробітну плату.

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Як перевірити стаж через портал ПФУ

Більш детальну інформацію можна отримати через особистий кабінет вебпорталу Пенсійного фонду.

Для перевірки стажу потрібно:

Зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України – portal.pfu.gov.ua.

Авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису.

Відкрити профіль користувача.

Знайти розділ "Страхові дані, наявні в РЗО".

Переглянути показник "Загальний страховий стаж".

Саме в цьому розіділі відображається автоматично розрахований загальний страховий стаж. Дані за періоди з 1 січня 2004 року беруться з персональної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб. Періоди до цієї дати можуть враховуватися за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів про роботу.

Окремо в розділі "Мій страховий стаж" можна переглянути інформацію про стаж починаючи з 2004 року за різними підприємствами.

Якщо потрібна не просто загальна кількість стажу, а детальніша інформація, у Пенсійному фонді можна сформувати електронні документи з реєстру застрахованих осіб.

Зокрема, витяг з Реєстру застрахованих осіб містить інформацію:

про набутий страховий стаж;

про роботодавців;

періоди роботи;

та нараховану заробітну плату.

Також можна отримати довідки ОК-5 та ОК-7

Нагадаємо, українське законодавство дозволяє докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для виходу на пенсію. Для цього потрібно укласти договір добровільної участі із податковою і сплатити страхові внески, додавши собі стаж таким чином.