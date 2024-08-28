Як українці можуть зекономити 75% від оплати комуналки

У ПФУ повідомили про нові можливості для знижки на оплату комунальних послуг. Зокрема, деякі українці можуть скористатися можливістю сплачувати лише 25% від загальної суми рахунку за ЖКП.

Хто може економити на комуналці

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на знижку в розмірі 75%. Ця пільга поширюється на оплату квартплати, комунальних послуг, а також на придбання твердого і рідкого пічного пального та зрідженого газу.

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Згідно з частиною п’ятою статті 51 Бюджетного кодексу України, пільги також поширюються на членів сім'ї пільговика. До цієї категорії входять, зокрема, дружина (чоловік) та неповнолітні діти віком до 18 років.

Важливо! Згідно з новими вимогами, єдиною умовою для отримання певних пільг чи допомоги є те, що члени сім’ї мають проживати разом з учасником бойових дій.

Щоб подати документи для отримання знижки на комунальні послуги, можна скористатися одним із трьох способів: