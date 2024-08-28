Кто может экономить на коммуналке

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на скидку в размере 75%. Эта льгота распространяется на оплату квартплаты, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

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Согласно части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины, льготы также распространяются на членов семьи льготника. В эту категорию входят, в частности, жена (муж) и несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет.

Важно! Согласно новым требованиям, единственным условием для получения определенных льгот или помощи является то, что члены семьи должны проживать вместе с участником боевых действий.

Чтобы подать документы для получения скидки на коммунальные услуги, можно воспользоваться одним из трех способов: