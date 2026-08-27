Не лише через індексацію: кому можуть ще раз перерахувати пенсію восени

Працюючі пенсіонери в Україні можуть претендувати на збільшення щомісячних виплат. Водночас для цього важливо виконати певні умови та правильно звернутися до Пенсійного фонду.

Хто має право на достроковий перерахунок пенсії

Після призначення пенсії виплати можна переглянути у бік збільшення, якщо людина продовжує працювати офіційно та накопичує новий страховий стаж, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Право на такий перерахунок виникає у двох випадках: після відпрацювання 24 місяців страхового стажу після призначення чи минулого перерахунку, або ж через два роки після останнього перегляду виплат, навіть якщо стажу накопичено менше. Втім, у другому випадку підсумкове підвищення може виявитися нижчим.

Як подати заяву та прискорити виплати

Хоча перерахунок для працюючих громадян проводиться автоматично, пенсіонерам не обов'язково чекати чергової індексації чи планової дати. Якщо необхідні умови вже виконані, людина має право самостійно звернутися до відомства із заявою та прискорити перегляд розміру виплат.

Перед поданням звернення пенсіонерові необхідно переконатися, що робота була офіційною, а роботодавець справно сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Усі дані про стаж і внески мають бути вже відображені в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Від чого залежить розмір підсумкового підвищення

Під час процедури фахівці враховують не лише тривалість додаткового страхового стажу, а й розмір офіційної заробітної плати, з якої сплачувався ЄСВ після виходу на пенсію. Саме тому сума надбавки є індивідуальною: що вищий офіційний дохід і триваліший стаж, то більшим буде підсумкове підвищення.

Водночас варто пам'ятати, що офіційне працевлаштування або реєстрація як ФОП позбавляють пенсіонера окремих пільг. Зокрема, спеціальний перерахунок після досягнення 65 років надається виключно непрацюючим громадянам, а про зміну трудового статусу слід повідомити Пенсійний фонд упродовж 10 днів.

Також нагадаємо, раніше ми розповідали, що для цивільних пенсіонерів передбачено щомісячні доплати за утримання неповнолітніх дітей у розмірі 150 гривень за кожну дитину. Однак ця виплата надається лише за умови, що дитина не має власних державних соціальних нарахувань.