Кто имеет право на досрочный перерасчет пенсии

После назначения пенсии выплаты могут быть пересмотрены в сторону увеличения, если человек продолжает официально работать и накапливает новый страховой стаж, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Право на такой перерасчет возникает в двух случаях: после отработки 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета, либо через два года после последнего пересмотра выплат, даже если стажа накоплено меньше. Впрочем, во втором случае итоговое повышение может оказаться ниже.

Как подать заявление и ускорить выплаты

Хотя перерасчет для работающих граждан проводится автоматически, пенсионерам не обязательно ждать очередной индексации или плановой даты. Если необходимые условия уже выполнены, человек имеет право самостоятельно обратиться в ведомство с заявлением и ускорить пересмотр размера выплат.

Перед подачей заявления пенсионеру необходимо убедиться, что работа была официальной, а работодатель исправно уплачивал единый социальный взнос (ЕСВ). Все данные о стаже и взносах должны быть уже отражены в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

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От чего зависит размер итогового повышения

В ходе процедуры специалисты учитывают не только продолжительность дополнительного страхового стажа, но и размер официальной заработной платы, с которой уплачивался ЕСВ после выхода на пенсию. Именно поэтому сумма надбавки индивидуальна: чем выше официальный доход и чем дольше стаж, тем больше будет итоговое повышение.

В то же время стоит помнить, что официальное трудоустройство или регистрация в качестве ФЛП лишают пенсионера отдельных льгот. В частности, специальный перерасчет после достижения 65 лет предоставляется исключительно неработающим гражданам, а об изменении трудового статуса следует уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней.

Также напомним, что ранее мы рассказывали, что для гражданских пенсионеров предусмотрены ежемесячные доплаты на содержание несовершеннолетних детей в размере 150 гривен за каждого ребенка. Однако эта выплата предоставляется только при условии, что ребенок не имеет собственных государственных социальных выплат.