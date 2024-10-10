Розрахунок пільгової пенсії: скільки отримують шахтарі

Багатьох українців цікавить питання, як обчислюється пільгова пенсія. Зокрема, розрахунок для шахтарів здійснюється на основі підземного стажу, який дозволяє отримати пенсію раніше загального віку виходу на пенсію.

Розрахунок пенсії на пільгових умовах

Пільгові пенсії за віком обчислюються аналогічно до звичайних пенсій, залежно від стажу та заробітної плати. Однак, за кожен повний рік роботи за Списком №1 до стажу додається ще один рік.

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Наприклад, якщо людина працювала сталеваром 20 років і через втрату здоров'я більше ніде не працювала, стаж буде вважатися як 40 років. Відповідно, пенсія складатиме 40% від заробітної плати.

Які особливі пільги для шахтарів З 2008 року шахтарям передбачено окремі пільги згідно із Законом "Про підвищення престижності шахтарської праці". Чоловікам, які мають не менше 15 років підземного стажу, та жінкам із мінімум 7,5 роками підземної роботи, пенсія призначається у розмірі 80% від заробітної плати, але не менше трьох прожиткових мінімумів. На сьогодні це становить 7 083 гривні як мінімальна пенсійна виплата для шахтарів.

Водночас для осіб, які працювали за Списком №2, пільги обмежуються лише можливістю дострокового виходу на пенсію. Сама пенсія може бути невеликою, оскільки такі люди часто мають менший трудовий стаж через шкідливі умови праці, які не завжди дозволяють продовжувати роботу.

Зверніть увагу! Стаж за Списком №2 не подвоюється, і за нього не передбачено додаткових доплат.