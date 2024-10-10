Расчет пенсии на льготных условиях

Льготные пенсии по возрасту исчисляются аналогично обычным пенсиям, в зависимости от стажа и заработной платы. Однако, за каждый полный год работы по Списку №1 к стажу добавляется еще один год.

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Например, если человек работал сталеваром 20 лет и из-за потери здоровья больше нигде не работал, стаж будет считаться как 40 лет. Соответственно, пенсия будет составлять 40% от заработной платы.

Какие особые льготы для шахтеров С 2008 года шахтерам предусмотрены отдельные льготы согласно Закону "О повышении престижности шахтерского труда". Мужчинам, которые имеют не менее 15 лет подземного стажа, и женщинам с минимум 7,5 годами подземной работы, пенсия назначается в размере 80% от заработной платы, но не менее трех прожиточных минимумов. На сегодня это составляет 7 083 гривны как минимальная пенсионная выплата для шахтеров.

В то же время для лиц, которые работали по Списку №2, льготы ограничиваются лишь возможностью досрочного выхода на пенсию. Сама пенсия может быть небольшой, поскольку такие люди часто имеют меньший трудовой стаж из-за вредных условий труда, которые не всегда позволяют продолжать работу.

Обратите внимание! Стаж по Списку №2 не удваивается, и за него не предусмотрено дополнительных доплат.