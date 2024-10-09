Долар дорожчає: чи дійсно він може зрости до 45

З початку повномасштабної війни курс долара в Україні зріс майже в два рази. Щобільше, теперішні тенденції свідчать про майбутнє подорожчання валюти.

Як змінився курс долара за час повномасштабної війни

Дані "Мінфіну" свідчать, що станом на 23 лютого 2022 року курс, який встановлював НБУ, склав 28,9877 гривні. А уже 24 лютого він зріс до 29,2549 гривні.

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За перший рік повномасштабної війни долар значно подорожчав. Станом на 24 лютого 2023 року курс НБУ сягав уже 36,5686 гривні.

Зверніть увагу! 9 жовтня 2024 року НБУ встановив курс на рівні 41,1756 гривні за долар.

Як може змінитися долар

НБУ контролює ситуацію на валютному ринку. Однак на подальше здорожчання долара вказує курс, встановлений у бюджетні на 2025 рік.

Нагадаємо! У бюджеті України на 2025 рік курс зафіксовано на рівні 45 гривень за долар. Проте це не означає, що валюта зросте до цього значення. Цей показник використовується саме для розрахунків.

Цьогоріч у бюджеті закладено:

середній курс – 40,7 гривні за долар;

на кінець року – 42,1 гривні за долар.

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу вказав, що у жовтні долар змінюватиметься так:

на міжбанку курс складатиме 41 – 41,6 гривні за долар;

на готівковому ринку: 41,2 – 41,8 гривні за долар.

Зараз регулятор допускає незначні коливання в межах режиму керованої гнучкості. Однак, НБУ уникає значних змін, зокрема, завдяки своєчасним валютним інтервенціям.